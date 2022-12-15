Парламент Словакии выразил недоверие правительству: что это значит для Украины 15 декабря, 22:23 Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

Национальный совет (парламент) Словакии в четверг, 15 декабря, выразил вотум недоверия правительству премьер-министра Эдуарда Хегера.

Как сообщает издание Dennik N, за вотум недоверия проголосовали 78 депутатов (из необходимого минимума в 76 голосов), 20 выступили против, двое — воздержались. Досрочные парламентские выборы могут пройти в мае или июне 2023 года вместо февраля 2024 года, как было запланировано.



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Агентство Reuters пишет, что правящая коалиция, которая пришла к власти в 2020 году, потеряла большинство в сентябре после перехода в оппозицию либеральной партии Свобода и солидарность (SaS), лидер которой Рихард Сулик неоднократно конфликтовал с главой правящей партии Обычные люди (OĽaNO), министром финансов Игором Матовичем. SaS обвинила правительство в некомпетентности и том, что оно не помогает людям справиться с более высокими ценами на электроэнергию.

Незадолго до голосования по вотуму недоверия Сулик заявил, что премьер пообещал ему отставку Матовича. Cловацкие СМИ сообщили, что утром 15 декабря Матович пришел в президентский дворец и подписал заявление о своей отставке, но в последний момент выхватил его из рук сотрудника аппарата. Информацию подтвердила и президент Зузана Чапутова, но сам политик это отрицает.



Reuters отмечает, что в опросах сейчас лидирует левая оппозиция, которая «критически относится к военной помощи Киеву». Член НАТО Словакия решительно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России, принимает вынужденных переселенцев и передает Киеву оружие.

Associated Press пишет, что некоторые лидеры оппозиции также выступают против антироссийских санкций ЕС.