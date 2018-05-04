Правительство РФ перенесло на год завершение строительства моста в Крым

Работы по безопасности обеспечения автомобильного движения продлятся дольше, чем планировалось

Правительство России перенесло на декабрь 2019 года полное завершение работ на мосту, который строится в оккупированный Крым.

Об этом передает РБК.

Работы по обеспечению безопасности автомобильного движения займут больше, чем планировалось.

В то же время, автомобильное движение на мосту будет открыто до 30 сентября 2018 года, а железнодорожное до декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины включает в список санкций все компании, которые работают над строительством Керченского моста в аннексированном Россией Крыму.

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Также Украина начала экспертизу строительства Россией Керченского моста, который планируют открыть уже в мае этого года.