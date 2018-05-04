Правительство РФ перенесло на год завершение строительства моста в Крым

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Работы по безопасности обеспечения автомобильного движения продлятся дольше, чем планировалось

Работы по безопасности обеспечения автомобильного движения продлятся дольше, чем планировалось

Правительство России перенесло на декабрь 2019 года полное завершение работ на мосту, который строится в оккупированный Крым.

Об этом передает РБК.

Работы по обеспечению безопасности автомобильного движения займут больше, чем планировалось.

В то же время, автомобильное движение на мосту будет открыто до 30 сентября 2018 года, а железнодорожное до декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины включает в список санкций все компании, которые работают над строительством Керченского моста в аннексированном Россией Крыму.

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Также Украина начала экспертизу строительства Россией Керченского моста, который планируют открыть уже в мае этого года.

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