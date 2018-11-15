"Правительство разгромлено". Навальный выиграл в ЕСПЧ дело о незаконных задержаниях на митингах

В четверг, 15 ноября, российский оппозиционер Алексей Навальный выиграл в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иск против российских властей, сообщает DW.

Суд признал, что многократные задержания Навального российской полицией были политически мотивированными. В действиях России судьи усмотрели нарушении 5-й, 6-й, 11-й и 18-й статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ рассматривал случаи задержания Навального в период с 2012 по 2014 год в связи с его участием в нескольких митингах и демонстрациях, после чего ему были предъявлены обвинения в нарушении административного законодательства. Навальный счел, что его права были нарушены, а действия властей были политически мотивированными.

Суд постановил, что российские власти нарушили "право на свободу и личную неприкосновенность" и в полном объеме не соблюдали статью 11 Конвенции, гарантирующую право на свободу мирных собраний.

Конвенция подразумевает, что "осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка.

Наконец, 18 статья Конвенции регламентирует "пределы использования ограничений в отношений прав". Как отмечается в пресс-релизе ЕСПЧ, как минимум в двух случаях арестов, суд установил, они "действительно были направлены на подавление политического плюрализма в нарушение статьи 18 в сочетании со статьями 5 и 11".

В комментарии DW российский оппозиционер заявил, что доволен результатом рассмотрения своего дела.

"Самое важное, что впервые за долгую историю Европейского суда мы добились того, что эти аресты признаны политически мотивированными. Признана 18-я статья. Такое решение по российским делам не принималось, наверное, последние 15 лет", - отметил Навальный.

Навальный подчеркнул, что Кремль, скорее всего, проигнорирует это решение ЕСПЧ, назвав политически мотивированными, принимаемыми в интересах тех, кто готовит в России "оранжевые революции".