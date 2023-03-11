Правительство Китая возглавил близкий соратник Си Цзиньпина 11 марта, 15:15 Си Цзиньпин пожимает руку новоизбранному премьер-министру Ли Цяну во время IV пленарного заседания Всекитайского собрания народных представителей в Доме народного собрания в Пекине, 11 марта 2023 года (Фото:GREG BAKER / Pool via REUTERS)

Парламент Китая — Всекитайское собрание народных представителей — в субботу, 11 марта, одобрил кандидатуру экс-главы Шанхая Ли Цяна, известного как близкого соратника Си Цзиньпина, на пост премьер-министра КНР.



Как пишет DW, 63-летний Ли Цян сменит на должности Ли Кецяна, возглавлявшего правительство страны на протяжении последних 10 лет.

Накануне парламент КНР переизбрал 69-летнего Си Цзиньпина в должности главы КНР на беспрецедентный третий 5-летний срок. Это стало возможным после того, как в 2018 году в конституцию Китая внесли поправки, позволяющие главе государства занимать этот пост неограниченное количество раз. До этого главы КНР могли выполнять свои обязанности всего два срока подряд.

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Назначение Ли Цяна не стало неожиданностью – последние годы его называли правой рукой Си Цзиньпина, пишет издание. Ли вошел в состав Политбюро ЦК Компартии Китая в октябре 2022 года, а до этого пять лет руководил парткомом Шанхая.

The Wall Street Journal писало, что Ли Цян, когда возглавлял Шанхай, пытался быть прагматиком, постоянно пытающимся раздвинуть границы разрешенного коммунистической партией, но при необходимости он может быть преданным сторонником режима, эффективно и агрессивно проводящего линию Пекина.

Ли Цян был одним из немногих представителей политической элиты Китая, которые поддержали предложение использовать в Китае западные мРНК-вакцины от коронавируса вместо того, чтобы пользоваться только своими разработками. В то же время в Шанхае Ли Цян, без споров с руководством, ввел в 2022 году один из самых жестких карантинов за всю пандемию.