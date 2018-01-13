Правительство Германии обеспокоилось вероятностью новой волны беженцев

Новые правила предоставления убежища в Евросоюзе приведут к тому, что Германии придется принять гораздо больше беженцев, опасаются в немецком правительстве.

Как сообщает DW со ссылкой на Der Spiegel, беспокойство Берлина вызвано намерением Европейского парламента внести изменения в профильное Дублинское соглашение.

Сейчас вопрос о предоставлении убежища рассматривают иммиграционные службы того государства, где мигрант впервые подал заявление об убежище или впервые пересек границу ЕС. После принятия изменений в Дублинском соглашении заниматься этим вопросом при определенных обстоятельствах будет та страна, где уже живут родственники просителя убежища.

Соответственно, Германии придется принять гораздо больше беженцев, отмечается в отчете Федерального министерства внутренних дел. В свою очередь верхний предел по приему беженцев, установленный властями, "сводится на нет". Более того, в Европарламенте предлагают определять родственные связи "просто словесным подтверждением". В МВД Германии опасаются, что каждый из 1,4 миллиона просителей убежища в ФРГ с 2015 года может стать точкой привлечения новой волны беженцев.

Среди стран ЕС Германия является лидером по количеству принятых беженцев на своей территории в течение последних нескольких лет.

Правительство Германии просит руководство ЕС "не приводить к ухудшению и без того асимметричной нагрузки" по распределению беженцев.