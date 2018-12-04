Правительство Франции запретило повышать цены на топливо из-за массовых протестов

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ввел мораторий на повышение цен на топливо, сообщает Le Figaro.

Мораторий введен сроком на шесть месяцев.

"Никакой налог не стоит того, чтобы поставить под угрозу единство нации", - заявил премьер.

В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратился в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека.