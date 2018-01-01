Правительство Франции приостановит повышение цен на топливо из-за протестов "желтых жилетов" - СМИ Сегодня, 09:59 7 Цей матеріал також доступний українською Францию охватили масштабные протесты

Во вторник, 4 декабря, правительство Франции объявит о ряде мер для прекращения масштабных протестов "желтых жилетов" по всей стране, пишет BFMTV со ссылкой на источники во власти.

По словам собеседников издания, премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявит о моратории на повышение акцизов на дизельное топливо и бензин.

Кроме того, протестующим предложат консультации по вопросу заработной платы.

Отмечается также, что ранее протестующие отказались идти на переговоры с правительством.

Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Кроме снижения цен на топливо, они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже. Сотрудники французской полиции начали задерживать демонстрантов.

По состоянию на 2 декабря в Париже правоохранители задержали 378 человек, 133 человека были ранены.

Французское правительство рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения, чтобы предотвратить обострение беспорядков в стране.

3 декабря агрессивно настроенные активисты повредили декоративную отделку монумента, разбили некоторые статуи и исписали стены надписями: "Макрона в отставку", "Желтые жилеты триумфуют".