Правительство Чехии поддержало легализацию однополых браков

Правительство Чехии поддержало инициативу создания института брака для лиц одного пола и передало законопроект на рассмотрение в парламент.

Как передает Radio Praha, предложение было инициировано депутатским корпусом парламента Чехии.

Если документ будет принят, что Чехия станет первым государством бывшего Восточного блока, которое официально узаконит полноценные браки для однополых пар.

Смотрите также Законопроект о легализации гражданского партнерства. Как скоро в Украине может появиться норма, которая будет регулировать однополые браки

В Чехии уже 12 лет существует институт регистрированного партнерства, закрепляющий однополые союзы, который юридически регулирует отношения, не являющиеся при этом браком. Этим воспользовалось примерно 4300 человек.

В случае появления полноценного брака эта форма официальной регистрации союза будет отменена.