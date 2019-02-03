Правительство ЦАР достигло мирного соглашения с 14 вооруженными группировками
В субботу, 2 февраля, правительство Центральноафриканской республики и 14 вооруженных группировок достигли мирного соглашения, которое должно положить конец годам насильственных конфликтов в стране.
"Достигнуто мирное соглашение", - говорится в сообщении правительства страны в Twitter.
Как передает DW, соглашение должно быть подписано "через несколько дней" в столице страны Банги. Подробности договоренностей пока не сообщаются.
Издание сообщает, что комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смайл Черги подтвердил прорыв в переговорах.
По его словам, соглашение "в интересах народа" ЦАР достигло успеха благодаря "образцовому сотрудничеству" правительства и 14 вооруженных групп. Однако некоторые детали сделки все еще должны быть доработаны.
Отмечается, что стороны конфликта с января вели переговоры при посредничестве АС и ООН в столице Судана Хартуме.
Напомним, что вооруженный конфликт продолжается в ЦАР с 2012 года. За это время погибли тысячи людей и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.
За последние шесть лет между правительством страны и вооруженными группировками было заключено шесть мирных соглашений, но они не были соблюдены. Для стабилизации ситуации в стране было размещено более 12 тысяч миротворцев ООН.