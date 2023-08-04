Правительство Болгарии одобрило передачу ВСУ почти сотни бронетранспортеров. Следующий этап — переговоры МВД 4 августа, 17:28 Передача болгарской бронетехники была согласована во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию (Фото:sapviktor / pixabay)

Правительство Болгарии в пятницу, 4 августа, одобрило передачу Украине почти сотни советских бронетранспортеров. Теперь глава МВД страны Калин Стоянов должен провести переговоры и подписать соглашение.

Об этом сообщает издание 24 Часа.

«Правительство одобрило проект соглашения между МВД и Минобороны Украины о безвозмездном предоставлении бронетранспортной техники. Министр Стоянов должен провести переговоры и подписать соглашение», — говорится в сообщении.

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Передача болгарской бронетехники была согласована во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию в прошлом месяце.

Речь идет о технике со складов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была зачислена во внутренние войска в 1980-х.

21 июля парламент Болгарии поддержал идею увеличения военно-технической помощи для Украины.

По словам одного из инициаторов проекта, депутата парламента Болгарии Ивайло Мирчева, Болгария отправит Украине бронетранспортеры в сентябре2023 года.