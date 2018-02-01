Правительство Асада разрабатывает новые виды химического оружия - СМИ

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Жертвами химических атак, чаще всего, становятся дети

Жертвами химических атак, чаще всего, становятся дети

Правительство президента Сирии Башара Асада может разрабатывать новое, более улучшенное химическое оружие, заявили AP источники в администрации президента США Дональда Трампа.

По словам собеседников агентства, к такому выводу пришли после анализа недавних химических атак в Сирии.

Источники также предполагают, что Сирия не уничтожила оружие, которое подпадало под ликвидацию в рамках Женевского соглашения от 2013 года.

Чиновники в Белом доме также считают, что Сирия может создавать новые виды оружия, чтобы улучшить свой военный потенциал или избежать международной ответственности.

Напомним, что экспертам лаборатории Организации по запрещению химического оружия впервые удалось доказать причастность правительственных войск Башара Асада к химическим атакам в Сирии.

Речь идет о химических атаках в пригороде Дамаска Гуте 21 августа 2013 года, в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года и городе Хан аль-Ассаль в провинции Алеппо в марте 2013 года.

В 2013 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2118 об уничтожении в Сирии химического оружия и запрещении его производства. 23 июня 2014 года было объявлено о том, что с территории Сирии была вывезена последняя партия химического оружия для последующего уничтожения.

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