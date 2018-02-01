Правительство Асада разрабатывает новые виды химического оружия - СМИ

Жертвами химических атак, чаще всего, становятся дети

Правительство президента Сирии Башара Асада может разрабатывать новое, более улучшенное химическое оружие, заявили AP источники в администрации президента США Дональда Трампа.

По словам собеседников агентства, к такому выводу пришли после анализа недавних химических атак в Сирии.

Источники также предполагают, что Сирия не уничтожила оружие, которое подпадало под ликвидацию в рамках Женевского соглашения от 2013 года.

Чиновники в Белом доме также считают, что Сирия может создавать новые виды оружия, чтобы улучшить свой военный потенциал или избежать международной ответственности.

BREAKING: US says recent chemical attacks in Syria suggest Assad government is developing new kinds of weapons. — The Associated Press (@AP) 1 февраля 2018 г.

Напомним, что экспертам лаборатории Организации по запрещению химического оружия впервые удалось доказать причастность правительственных войск Башара Асада к химическим атакам в Сирии.

Речь идет о химических атаках в пригороде Дамаска Гуте 21 августа 2013 года, в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года и городе Хан аль-Ассаль в провинции Алеппо в марте 2013 года.

В 2013 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2118 об уничтожении в Сирии химического оружия и запрещении его производства. 23 июня 2014 года было объявлено о том, что с территории Сирии была вывезена последняя партия химического оружия для последующего уничтожения.