Правительство Асада разрабатывает новые виды химического оружия - СМИ

Правительство президента Сирии Башара Асада может разрабатывать новое, более улучшенное химическое оружие, заявили AP источники в администрации президента США Дональда Трампа.

По словам собеседников агентства, к такому выводу пришли после анализа недавних химических атак в Сирии.

Источники также предполагают, что Сирия не уничтожила оружие, которое подпадало под ликвидацию в рамках Женевского соглашения от 2013 года.

Чиновники в Белом доме также считают, что Сирия может создавать новые виды оружия, чтобы улучшить свой военный потенциал или избежать международной ответственности.

