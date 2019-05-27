Правительственный кризис: канцлеру Австрии могут объявить вотум недоверия Сегодня, 07:29 630 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Leonhard Foeger Себастьяну Курцу могут объявить вотум недоверия REUTERS/Leonhard Foeger

Канцлеру Австрии Себастьяну Курцу могут объявить вотум недоверия, сообщил председатель нижней палаты австрийского парламента Вольфганг Соботка.

Вотум недоверия может быть вынесен в понедельник на экстренном заседании парламента, сообщает DW.



Это стало возможным в результате правительственного кризиса в Австрии. Его спровоцировала публикация видеозаписи немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой «богатой россиянкой». Она предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

После скандала глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС) и обвинил ее в подрыве репутации Австрии. Министры от АПС покинули свои посты, их заменили представители АНП.

Также в стране были объявлены досрочные парламентские выборы.