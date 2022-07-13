Боится ли Путин своих генералов? Российский политик оценил информацию СМИ о страхе диктатора 13 июля, 14:30 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев скептически оценил информацию СМИ об опасениях диктатора Владимира Путина, что кто-нибудь из российских генералов может набрать популярность на фоне войны против Украины.

«Считаю, что это вообще не реалистично и что Путин этого не очень боится», — сказал Пономарев в интервью Радио НВ.

Свое мнение он аргументировал тем, что традиционно российские военные не бунтуют против власти.

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«Это такое воспитание [на протяжении] многих лет, еще со времен Советского Союза, и даже раньше. Я не помню случаев, когда русские военные что-то такое делали, у них нет такой культуры», — сказал политик.

В то же время, уверен Пономарев, Путин не хочет, чтобы любые силовики — военные, ФСБшники или другие — объединялись.

«Он считает, если они будут вместе, то это опасность, ведь они могут что-то друг другу говорить, кто может создать индивидуальный шаг», — сказал политик.

О том, что Путин лично не хочет, чтобы высшие военные руководители получили известность из-за вторжения в Украину, сообщала Медуза со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания в администрации президента РФ, из-за этого подконтрольные власти СМИ почти не сообщают о действиях высшего военного руководства на фронте. При этом в новостных выпусках на федеральных каналах регулярно появляются рассказы о «подвигах» рядового состава, низших и средних офицеров.

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