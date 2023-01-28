Слово Си против ее слова. В 2023 году китайские женщины продолжат бороться за то, чтобы их голоса услышали — The Economist 28 января, 10:15 Эксклюзив NV Жительницы Пекина (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Компартия КНР пытается делать вид, что принимает меры по обеспечению большей защиты прав женщин. Но она также хочет быть уверена, что женщины не имеют чрезмерного политического влияния для собственной защиты, пишет Элис Су, старший корреспондент в Китае журнала The Economist.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



​​Комуністична партія Китаю не бажає бачити згуртоване енергійне громадянське суспільство. У більшості випадків інакодумство придушують. Громадські протести — рідкість. Проте одна проблема продовжує викликати у громадськості гнів та вимогу змін, і це права жінок. У перші місяці 2022 року громадськість шокувала історія матері вісьмох дітей, яку знайшли прикутою у сільській халупі у провінції Цзянсу. А в червні 2022 року вірусного поширення набуло відео, на якому декілька чоловіків б’ють жінок, котрі не відповіли на їхні домагання у нічній барбекю-забігайлівці у провінції Хебей. Попри жорстку цензуру в політично складний рік, обидва інциденти викликали загальнонаціональне обговорення та вимоги притягти винних до відповідальності. Врешті-решт китайська влада звільнила чиновників або розпочала проти них розслідування та заарештувала чоловіків-кривдників в обох провінціях. Разом із тим вона придушила публічну дискусію і не дозволила китайським журналістам копати глибше.



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Права жінок залишатимуться гарячою темою і в 2023 році. В жовтні 2022 року законодавчий орган КНР, Всекитайські збори народних представників, ухвалив нову редакцію закону про захист жінок, що набере чинності в січні 2023-го. Він спричинив інтенсивні громадські обговорення. Під час громадських консультацій понад 80 тис. людей подали свої пропозиції щодо поправок до документа. Серед іншого він передбачає нові заходи проти сексуального насильства у школах та торгівлі людьми. Поняття про сексуальні домагання отримало більш точне визначення. Органи влади, що приймають скарги, зобовʼязані надавати більш швидкі та конкретні відповіді. Під заборону потрапила дискримінація на робочому місці, зокрема прийняття рішень про прийом на роботу або просування по службі робітниць з огляду на їхнє перебування у шлюбі чи материнство.