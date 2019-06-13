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Позор! Губернатора Архангельской области освистали во время его выступления ко Дню России — видео

Сегодня, 17:12
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Позор! Губернатора Архангельской области освистали во время его выступления ко Дню России — видео - фото

Скриншот с видео News Nord/YouTube

Орлов на оскорбления в свой адрес никак не реагировал

Жители Архангельской области РФ освистали своего губернатора Игоря Орлова, решившего выступить со сцены во время празднования Дня России.

Об этом свидетельствуют видео очевидцев, опубликованные в Сети.

На них слышно, как люди во время речи губернатора о «величии России» скандируют «Позор!» и требуют от Орлова уйти в отставку.

Кроме того, собравшиеся обозвали его «шелупонью», что является отсылкой к оскорблениям главы области в адрес ее жителей, протестующих против строительства в городе Шиес полигона для мусора из Московского региона.

Сам Орлов на выкрики толпы в свой адрес никак не реагировал, и ушел со сцены, лишь закончив свою речь.

Отметим, что противостояния местных жителей с представителями властей в Шиесе продолжаются с августа 2018 года.

Теги:   Видео Мусор Губернатор Россия

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