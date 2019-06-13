Позор! Губернатора Архангельской области освистали во время его выступления ко Дню России — видео
Жители Архангельской области РФ освистали своего губернатора Игоря Орлова, решившего выступить со сцены во время празднования Дня России.
Об этом свидетельствуют видео очевидцев, опубликованные в Сети.
На них слышно, как люди во время речи губернатора о «величии России» скандируют «Позор!» и требуют от Орлова уйти в отставку.
Кроме того, собравшиеся обозвали его «шелупонью», что является отсылкой к оскорблениям главы области в адрес ее жителей, протестующих против строительства в городе Шиес полигона для мусора из Московского региона.
Сам Орлов на выкрики толпы в свой адрес никак не реагировал, и ушел со сцены, лишь закончив свою речь.
Отметим, что противостояния местных жителей с представителями властей в Шиесе продолжаются с августа 2018 года.