«Венгрия — это больной человек Европы». Как призраки истории в Будапеште формируют политику в отношении Украины и Европы — эксперт 6 июня, 14:43 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Венгрия всегда будет государством развитой Европы, но при этом основным ее проблемным местом, поскольку в Будапеште царят нарративы о призраках исторических событий, рассказал Радио НВ Александр Краев, эксперт совета внешней политики Украинская Призма.

«Мы всегда, пока наблюдали за венгерской дипломатией говорили, что это в принципе венгерский нарратив. Венгры очень мощно и провокативно продвигают именно информационную сторону своей дипломатии. Они всегда хороши на такие заявления, хороши на провокации такого рода, вспомним только закон о языке, о национальных меньшинствах, как они реагировали и так далее. То есть, это не что-то новое — это действительно продолжение венгерской линии», — сказал Краев.

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«Мы помним, что когда у них заканчиваются инструменты прямого воздействия, как блокирование санкций, или что-нибудь другое в рамках Европейского Союза — начинается информационная война. Соответственно, по-моему, мы сейчас видим именно это и в принципе это хороший знак, значит другие инструменты у них закончились», — добавил он.

Комментируя, что Венгрия среди государств ЕС медленно отходит от западных идеалов и превращается в локальный «вариант Беларуси», эксперт отметил существование проблемы венгерских исторических нарративов.

«Здесь следует вспомнить исторически, что из себя представляет Венгрия. Она до сих пор находится в плену „призрака Трианона“. Только в прошлом году было столетие Трианонского мирного договора, того самого, который завершил для Венгрии Первую мировую войну и оставившего Венгрию без 70% того, что она считала своими историческими землями. Венгрия никуда не исчезала из европейского культурного пространства, но над ней до сих пор висит этот дух реваншизма, чувство обиды на всех соседей. Потому что у Венгрии действительно проблемы не только с Украиной, у них проблемы с чехами, словаками, румынами, хорватами, в принципе — со всем регионом. Со всеми, кто (как они считают) поступил с ними нечестно и воспользовался их моментальной слабостью. Это вопрос не об европейскости Венгрии, а об исторических венгерских нарративах, об историческом самовосприятии венгров, а это уже очень трудно будет искоренить. К сожалению, Орбан, его партия и подобные ему очень удачно играют на этих настроениях и соответственно на этом и выиграют выборы», — считает Краев.

«Поэтому если мы не можем давить из-за информационной сферы, если мы видим, что въелось уже в подкорку, то нужно давить другими средствами, например экономикой, которые уже планируют делать в Брюсселе, когда угрожают оставить Венгрию без денег и европейского финансирования на следующий год. Венгрия всегда будет Европой, правда, она всегда будет. как раньше это говорили о Турции, „больным человеком Европы“», — резюмировал аналитик.

Позиция Венгрии по поводу войны России против Украины остается неуверенной. Президент страны официально осудила российскую агрессию, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и некоторые другие венгерские чиновники выступают против усиления санкционного давления против России и оборонной поддержки Украины.

В частности, Венгрия долгое время блокировала нефтяное эмбарго Евросоюза против РФ. Орбан заявлял, что это поставит под угрозу энергетическую безопасность и называл новый пакет санкций против «исторической ошибкой». В конце концов ЕС ввел лишь частичный запрет на импорт российской нефти, сделав исключение для трубопроводных поставок. Также официальный Будапешт выступил против санкций против главы РПЦ патриарха Кирилла.

Также Венгрия запретила поставлять Украине оружие для обороны от российской агрессии через свою территорию. Венгерский премьер, кроме того, заявил, что его страна не будет поставлять вооружение Украине, поскольку «венгерская армия не имеет оружия, без которого оно может обойтись».

Отношения Украины и Венгрии в очередной раз ухудшились после очередных заявлений из Будапешта. Недавно спикер парламента Венгрии Ласло Кевер выразил мнение о «психических проблемах» у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

В Офисе президента Владимира Зеленского назвали «дикими» высказывания спикера венгерского парламента. В свою очередь МИД Украины заявил, что ожидает справку о психическом здоровье Кевера. При этом представитель украинского ведомства Олег Николенко отметил, что такая лояльность к РФ его не удивляет, «исторически ведь Венгрия уже неоднократно ориентировалась на сторону зла».

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