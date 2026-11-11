Как уточнили в проекте Exilenova+, серия взрывов в Омске продолжалась «уже более двух часов» (Фото: t.me/exilenova_plus)

Об этом 11 ноября сообщил OSINT-проект Exilenova+ и опубликовал соответствующие видеозаписи.

«…Над городом активно работает ПВО, а взрывы раздаются каждую минуту», — говорилось в описании к видео.

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Позже в Exilenova+ уточнили, что серия взрывов в Омске продолжалась «уже более двух часов».

1 ноября OSINT-аналитики сообщили, что за последние три дня Силы обороны Украины вывели из строя около 10% нефтеперерабатывающих мощностей России.

2 ноября агентство Bloomberg сообщило, что новая волна украинских ударов по российским НПЗ угрожает стабилизации топливного рынка РФ, который только начал преодолевать дефицит бензина, вызванный предыдущими атаками на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

В частности, агентство сообщало, что в последнее время украинские силы нанесли удары по Уфе, где расположены три нефтеперерабатывающих завода ПАО «Роснефть» с совокупной мощностью переработки около 470 тысяч баррелей в сутки. Также был атакован промышленный объект в Поволжье, вблизи которого расположен нефтеперерабатывающий завод Норс компании Лукойл мощностью 340 тысяч баррелей в сутки, пишет Bloomberg.

5 ноября в ГУР Минобороны сообщили, что по состоянию на конец сентября 2026 года в результате украинских ударов из 38 основных российских НПЗ 15 были выведены из эксплуатации, ещё 12 сократили объёмы производства нефтепродуктов.

В результате общие объёмы нефтепереработки на этих предприятиях сократились на 55,4% по сравнению с началом года, подытожили украинские офицеры.

6 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в ответ на удары российских оккупантов по объектам украинской энергетики официальный Киев продолжит операцию против нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора.

9 ноября агентство Reuters сообщило, что дефицит топлива вернулся как минимум в шесть регионов России после украинских атак на восемь крупных нефтеперерабатывающих заводов за последние две недели. В частности, на российских АЗС вводятся ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, а в отдельных регионах полностью запретили отпуск топлива в канистры, подытожило агентство.