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Пожары в Забайкалье: около 300 человек лишились домов, десятки получили ожоги - видео

Сегодня, 10:30
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Пожары в Забайкалье: около 300 человек лишились домов, десятки получили ожоги - видео - фото

taygainfo/Twitter

Около 25 человек получили ожоги в результате пожаров

Из-за природных пожаров, охвативших населенные пункты Забайкальского края РФ, без жилья остались 298 человек.

Как сообщает Интерфакс, огонь охватил села Среднеаргунск, Унда, Хада-Булак, Тысырхой, Чиндант, Чиндагатай, Шара, Шаракан, Усть-Ималка, Бырка, Дылбырхей, поселок Гарда, а также города Балей и Борзя.

По состоянию на субботу, 20 апреля, число пострадавших в результате пожаров достигло 25 человек.

По словам директора Забайкальского территориального центра медицины катастроф, многие люди получили ожоги от 39 до 55% тела.

Лишившихся домов местных жителей селят в пунктах временного размещения. 

Теги:   Забайкалье Лесные пожары Россия

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