Пожары в Забайкалье: около 300 человек лишились домов, десятки получили ожоги - видео
Из-за природных
пожаров, охвативших населенные пункты Забайкальского края РФ, без жилья
остались 298 человек.
Как сообщает
Интерфакс, огонь охватил села Среднеаргунск, Унда, Хада-Булак, Тысырхой,
Чиндант, Чиндагатай, Шара, Шаракан, Усть-Ималка, Бырка, Дылбырхей, поселок
Гарда, а также города Балей и Борзя.
По состоянию на
субботу, 20 апреля, число пострадавших в результате пожаров достигло 25
человек.
По словам директора
Забайкальского территориального центра медицины катастроф, многие люди получили
ожоги от 39 до 55% тела.
Лишившихся домов
местных жителей селят в пунктах временного размещения.