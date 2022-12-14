Частота пожаров в РФ будет только увеличиваться — Данилов

14 декабря, 07:04
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что количество регулярно происходящих в России пожаров будет только увеличиваться. Он не назвал причастных к этому.

Об этом Данилов сказал в эфире единого телемарафона.

В то же время чиновник отметил, что не может сказать, кто причастен к событиям в РФ.

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«Но, поверьте, оно будет пылать и гореть, пока не сгорит вся Москва, что обязательно произойдет за наши с вами дни», — указал Данилов.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   СНБО Москва Война в Украине Алексей Данилов Война России против Украины

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