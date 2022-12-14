Частота пожаров в РФ будет только увеличиваться — Данилов
Алексей Данилов (Фото:СНБО)
Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что количество регулярно происходящих в России пожаров будет только увеличиваться. Он не назвал причастных к этому.
Об этом Данилов сказал в эфире единого телемарафона.
В то же время чиновник отметил, что не может сказать, кто причастен к событиям в РФ.
«Но, поверьте, оно будет пылать и гореть, пока не сгорит вся Москва, что обязательно произойдет за наши с вами дни», — указал Данилов.