29-летний Джонатан Риндеркнехт после ареста по обвинению в умышленном пожаре в Лос-Анджелесе (Фото: Department of Justice/Handout via REUTERS)

Во Флориде по подозрению в поджоге, который в январе вызвал один из самых масштабных пожаров в истории Лос-Анджелеса, задержали 29-летнего американца Джонатана Риндеркнехта. Тогда погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает BBC в среду, 8 октября.

По данным Министерства юстиции США, среди доказательств против подозреваемого есть материалы с цифровых устройств, в частности созданное им в ChatGPT изображение города в огне.

Пожар начался 7 января неподалеку пешеходной тропы Скалл-Рок, вблизи богатого прибрежного района, и охватил более 23 тысяч акров земли. Огонь бушевал более трех недель, уничтожая районы Топанги и Малибу. Убытки оцениваются в около 150 миллиардов долларов.

Известно, что подозреваемый был знаком с местностью, он ранее жил в Пасифик-Палисейдс, неподалеку от места, где якобы начал пожар. После инцидента он переехал во Флориду.

По словам следователей, мужчина поджег территорию после поездки на такси в новогоднюю ночь. Пассажиры, которые ехали с ним, сообщили, что водитель выглядел взволнованным и разъяренным. Данные с его телефона подтвердили его присутствие в районе начала пожара.

На телефоне подозреваемого следователи обнаружили видео пожара, а также записи попыток вызова 911. Кроме того, в июле 2024 года он просил ChatGPT создать изображение «антиутопической картины» с горящим лесом и толпой. За месяц до инцидента Риндеркнехт якобы признался в том, что сжег Библию, которую имел при себе.

Пожары в Лос-Анджелесе — что известно

Пожары в Лос-Анджелесе начались утром 7 января. Возгорание охватило лесные массивы и быстро добралось до жилых районов и пригорода, в частности элитных районов, где проживают мировые знаменитости, среди которых Бен Аффлек, Дженнифер Энистон, Том Хэнкс, Пэрис Хилтон, Брэдли Купер, Энтони Хопкинс, Марк Хэмилл.

Из опасной зоны эвакуировали по меньшей мере 30 тысяч человек, а всего более 200 тысяч человек получили приказ об эвакуации.

Пожары признали самыми разрушительными в истории города.

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения вечером 12 января заявил, что Киев предложил помощь США в борьбе с пожарами в Калифорнии и уже подготовил для отправки 150 пожарных.

13 января департамент медицинской экспертизы Лос-Анджелеса сообщил, что количество людей, погибших в результате лесных пожаров, возросло до 24.