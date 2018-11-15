Пожары в Калифорнии: жертвами стали 59 человек

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 59 человек

Число жертв масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния достигло 59 человек.

Как сообщает CBS News. в северной части штата жертвами стали 56 человек. В южной части погибли еще три человека.

При этом пропавшими без вести числятся 130 человек.

Огонь уничтожили или повредил более 10 тысяч зданий, выжжены около 56 га земли.

Ранее сообщалось о 51 погибшем в результате пожаров в Калифорнии.

Напомним, 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.