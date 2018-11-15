Пожары в Калифорнии: власти объявили в розыск более 100 человек

Власти американского штата Калифорния сообщили, что объявили в розыск более 100 человек, которые пропали во время лесных пожаров.

Об этом передает Associated Press.

Также сообщается, что число погибших в результате пожаров достигло 51-го человека.

Напомним, 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия. Тогда сообщалось, что число жертв стихии в Калифорнии возросло до 44.

Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.