Пожары в Калифорнии: власти объявили в розыск более 100 человек

Власти американского штата Калифорния сообщили, что объявили в розыск более 100 человек, которые пропали во время лесных пожаров.
Об этом передает Associated Press.
Также сообщается, что число погибших в результате пожаров достигло 51-го человека.
Напомним, 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия. Тогда сообщалось, что число жертв стихии в Калифорнии возросло до 44.
Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.
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