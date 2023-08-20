Канарские острова в огне. Из-за лесных пожаров с Тенерифе эвакуировали 26 тыс. человек, огонь вышел из-под контроля — фото 20 августа, 06:05 Лесные пожары на канарском острове Тенерифе начались неделю назад (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Тысячи людей эвакуировали из-за лесных пожаров на испанском острове Тенерифе — крупнейшем в архипелаге Канарских островов. На севере острова огонь вышел из-под контроля, однако пока не достиг популярных туристических зон.



Об этом сообщает агентство Reuters.

Экстренные службы Канарских островов сообщили, что к полудню субботы, 19 августа, с Тенерифе было эвакуировано более 26 000 человек.

Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо сообщил, что дополнительный этап эвакуаций было приказано провести из-за ухудшения погоды и рисков для людей, включая повышение температуры и усиление ветра.

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По его словам, густой дым мешает тушить пожар с воздуха.

Сообщается, что в настоящее время пламя затронуло около 11 городов, огонь уничтожил площадь приблизительно в 5 тыс. гектаров.

По словам президента совета Тенерифе Розы Давила, такой масштабный пожар на Канарских островах наблюдается впервые. Она заявила, что приоритетом является «защита жизни людей» и добавила, что пока огонь не добрался до жилых домов.

Лесные пожары в южной части Тенерифе начались 14 августа из-за высоких температур. В этом году природные пожары в Испании уже поразили почти 64 тыс. га. Волна жары накрыла всю страну: так, в испанской Валенсии в августе был зафиксирован самый высокий показатель температуры воздуха за последние 37 лет: +46,8 °C.

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce