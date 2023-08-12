Масштабные лесные пожары на Гавайях: погибли 67 человек

12 августа, 05:34
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Этот лесной пожар стал самым масштабным стихийным бедствием в истории штата (Фото:REUTERS/Marco Garcia)

Этот лесной пожар стал самым масштабным стихийным бедствием в истории штата (Фото:REUTERS/Marco Garcia)

На Гавайях продолжают распространяться масштабные лесные пожары. Погибли уже по меньшей мере 67 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

Власти округа Мауи заявили, что пожар в бывшей столице острова Лахайни еще не локализован, и количество погибших выросло до 67 по сравнению с предыдущим днем.

Видео дня

REUTERS/Jorge Garcia
Фото: REUTERS/Jorge Garcia
REUTERS/Jorge Garcia
Фото: REUTERS/Jorge Garcia
REUTERS/Jorge Garcia
Фото: REUTERS/Jorge Garcia
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«Эти люди погибли под открытым небом, пытаясь убежать от огня», — сообщил губернатор Гавайев Джош Грин.

Этот лесной пожар стал самым масштабным стихийным бедствием в истории штата. Также издание отмечает, что эта катастрофа является второй по стоимости в истории штата.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Гавайи Лесные пожары

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