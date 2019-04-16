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Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Пожарные сообщили о возможности распространения огня на вторую башню собора Нотр-Дам

Вчера, 00:01
2008
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Пожарные сообщили о возможности распространения огня на вторую башню собора Нотр-Дам - фото

REUTERS/Benoit Tessier

Парижские пожарные заявили, что не могут гарантировать того, что огонь не перекинется на вторую башню собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает ВВС.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства. 

Теги:   Париж Франция Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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