Пожарные сообщили о возможности распространения огня на вторую башню собора Нотр-Дам
Парижские пожарные заявили, что не могут гарантировать того, что огонь не перекинется на вторую башню собора Парижской Богоматери.
Об этом сообщает ВВС.
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.
Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.
Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.