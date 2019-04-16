Пожарные сообщили о возможности распространения огня на вторую башню собора Нотр-Дам Вчера, 00:01 2008 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Benoit Tessier REUTERS/Benoit Tessier

Парижские пожарные заявили, что не могут гарантировать того, что огонь не перекинется на вторую башню собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает ВВС.

Parisian firefighters say they are "not sure" if they will be able to stop the Notre-Dame fire from spreading to second tower



Follow our live page for the latest https://t.co/Gxo173xYAz pic.twitter.com/aFLos0KYsv 15 апреля 2019 г.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.

