В российском Краснодаре возник пожар на нефтебазе — видео 13 июня, 08:43 Дым поднялся после пожара на нефтебазе (Фото:t.me/breakingmash)

Во вторник, 13 июня в российском городе Краснодар возник пожар на нефтебазе, сообщают в социальных сетях.

«Пожар рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Краснодарском крае. Дым виден из разных районов города», — сказано в сообщении Telegram-канала Mash.

На месте работают оперслужбы.

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Местные российские власти заявил, что возгорание произошло на площади 20 квадратов.

В ночь на четверг, 4 мая, беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в селе Киселевка Ростовской области РФ.