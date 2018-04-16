Пожар в ТЦ Зимняя вишня произошел из-за протечки крыши - СМИ

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Пожар в ТЦ Зимняя вишня унес жизни 64 человек

Пожар в ТЦ Зимняя вишня унес жизни 64 человек

Предварительные данные пожарной экспертизы в торговом центре  Зимняя вишня в Кемерове свидетельствуют о том, что пожар произошел из-за короткого замыкания, вызванного протечкой в крыше ТЦ, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источник.

"Замыкание могло быть вызвано протечками в крыше. Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые "коротнули", - сообщил источник со ссылкой на данные исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

По данным источника, очаг возгорания находился на четвертом этаже над детской игровой зоной. Первым загорелся пластиковый плафон над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Огонь быстро распространился из-за работающей вентиляции.

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Собеседник издания сообщил, что сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была, так как водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт после морозов.

Источник Ъ сообщил, что на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки, однако они по неизвестной причине не сработали.

Напомним, по официальным данным, во время пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерове 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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