Пожар в ТРК российского Кемерово: без вести пропавшими считаются 35 человек

В МЧС РФ уточнили, что это те люди, которых сейчас не могут найти родственники

В воскресенье, 25 марта, в результате пожара в ТРК города Кемерово пропавшими без вести считаются 35 человек, сообщает Интерфакс.

В МЧС РФ заявили, что это те люди, которых не могут найти родственники. Спасатели пока не могут добраться до крыла здания, где находились кинозалы.

По последним данным, в результате пожара погибли пять человек, среди жертв - один ребенок и четыре взрослых. В больницы за помощью обратились 32 человека, двоих уже отпустили домой.

Спасатели считают, что возгорание произошло на четвертом этаже комплекса, где находится кинотеатр и детские аттракционы.

Во время пожара в одном из помещений взорвался газовый баллон, огонь распространился на крышу здания, которая затем рухнула.