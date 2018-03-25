Пожар в ТРК российского Кемерово: без вести пропавшими считаются 35 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В МЧС РФ уточнили, что это те люди, которых сейчас не могут найти родственники

В МЧС РФ уточнили, что это те люди, которых сейчас не могут найти родственники

В воскресенье, 25 марта, в результате пожара в ТРК города Кемерово пропавшими без вести считаются 35 человек, сообщает Интерфакс.

В МЧС РФ заявили, что это те люди, которых не могут найти родственники. Спасатели пока не могут добраться до крыла здания, где находились кинозалы.

По последним данным, в результате пожара погибли пять человек, среди жертв - один ребенок и четыре взрослых. В больницы за помощью обратились 32 человека, двоих уже отпустили домой. 

Спасатели считают, что возгорание произошло на четвертом этаже комплекса, где находится кинотеатр и детские аттракционы.

Во время пожара в одном из помещений взорвался газовый баллон, огонь распространился на крышу здания, которая затем рухнула.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове