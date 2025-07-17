В Ираке произошел масштабный пожар в торговом центре, погибли по меньшей мере 60 человек

Торговый центр в Аль-Куте после масштабного пожара, провинция Васит, Ирак, 17 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Ahmed Saad)

В торговом центре иракского города Аль-Кут вспыхнул пожар, в результате чего погибли по меньшей мере 60 человек. Об этом сообщает агентство Reuters .

В Сети распространили видео, на котором видно, как ночью пламя охватило пятиэтажное здание. Reuters не смогло самостоятельно проверить эти видео.

Представитель городской службы здравоохранения рассказал, что уже составлен список из 59 идентифицированных жертв, но одно тело настолько сильно обгорело, что его трудно идентифицировать.

Представитель городских властей Али аль-Маяхи отметил, что под завалами могут находиться другие тела. По данным Reuter, 11 человек считаются пропавшими без вести.

Причина пожара пока неизвестна. Однако губернатор провинции пообещал объявить первые результаты расследования в течение 48 часов.

«Мы подали иски против владельца здания и торгового центра», — сказал он.