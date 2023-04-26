В России мощный пожар почти полностью уничтожил село, более 200 человек остались без жилья 26 апреля, 16:20 Пожар в Сосьве (Фото:Сирена / Telegram)

В понедельник вечером, 25 апреля, в российском поселке Сосьва в Свердловской области произошел сильный пожар, из-за которого сгорело 108 жилых домов, тюремная больница и восемь вагонов с пиломатериалами. Погиб один человек.

Об этом сообщает Meduza.

По официальной информации, возгорание началось на лесопилке, где сжигали опилки. Больше 200 человек остались без жилья.

«Сосьвы почти не осталось. Сгорела центральная улица, школа, больница, колония — полностью. Пригнали поезд пожарный, вертолеты. А толку? Вроде как пожар затихает, ветер остановился, но в целом там полный ужас. Людей расселяют по школам» — рассказал очевидец пожара в комментарии Е1.

Видео дня

Также в области объявлен режим повышенной готовности из-за пожаров, которые произошли и в других населенных пунктах Свердловской области.

