В России мощный пожар почти полностью уничтожил село, более 200 человек остались без жилья

26 апреля, 16:20
Поделиться:
Пожар в Сосьве (Фото:Сирена / Telegram)

Пожар в Сосьве (Фото:Сирена / Telegram)

В понедельник вечером, 25 апреля, в российском поселке Сосьва в Свердловской области произошел сильный пожар, из-за которого сгорело 108 жилых домов, тюремная больница и восемь вагонов с пиломатериалами. Погиб один человек.

Об этом сообщает Meduza.

По официальной информации, возгорание началось на лесопилке, где сжигали опилки. Больше 200 человек остались без жилья.

«Сосьвы почти не осталось. Сгорела центральная улица, школа, больница, колония — полностью. Пригнали поезд пожарный, вертолеты. А толку? Вроде как пожар затихает, ветер остановился, но в целом там полный ужас. Людей расселяют по школам» — рассказал очевидец пожара в комментарии Е1.

Видео дня

Также в области объявлен режим повышенной готовности из-за пожаров, которые произошли и в других населенных пунктах Свердловской области.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Свердловск Пожар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X