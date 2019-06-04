Пожар в Соборе Парижской Богоматери: в Париже призвали беременных и детей проверить уровень свинца в крови 4 июня, 22:50 Цей матеріал також доступний українською Nikasucha/pixabay.com Собор закрыли на пять лет Nikasucha/pixabay.com

В Париже региональное управление здравоохранения призвало беременных женщин и родителей детей до семи лет, которые проживают в районе Собора Парижской Богоматери, проверить уровень свинца в крови.

Об этом сообщает The Guardian.

Это связано с загрязнением воздуха после масштабного пожара 15 апреля.

Обращение появилось после того, как у ребенка, живущего на острове Сите недалеко от Нотр-Дама, анализы показали уровень свинца в крови, превышающее норму на -50 микрограммов на литр крови. В управлении здравоохранения начали проверку для того, чтобы выявить источник заражения свинцом.



Напомним, 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

В рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить миллиард евро.

