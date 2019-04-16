Пожар в Соборе Парижской Богоматери: МВД Франции призвало исключить версию поджога Вчера, 20:23 570 Цей матеріал також доступний українською Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS Пожар в соборе произошел 15 апреля Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал политиков прекратить рассуждения о том, что причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери мог быть поджог.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Те, кто рассуждает подобным образом, не могут считать себя политиками", - сказал он.

По словам министра, на данном этапе вся имеющаяся у следователей информация указывает на то, что говорить о предумышленном поджоге нельзя.

Глава ведомства отметил, что хотя пожарным удалось спасти собор, риск его обрушения еще существует.

"Основную часть собора удалось спасти, но риски еще сохраняются", - сказал Кастанер.

Ранее известный правый политик Николя Дюпон-Эньян предположил, что речь может идти не о несчастном случае, а именно о поджоге.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.