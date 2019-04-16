Пожар в Соборе Парижской Богоматери: МВД Франции призвало исключить версию поджога
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал политиков прекратить рассуждения о том, что причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери мог быть поджог.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Те, кто рассуждает подобным образом, не могут считать себя политиками", - сказал он.
По словам министра, на данном этапе вся имеющаяся у следователей информация указывает на то, что говорить о предумышленном поджоге нельзя.
Глава ведомства отметил, что хотя пожарным удалось спасти собор, риск его обрушения еще существует.
"Основную часть собора удалось спасти, но риски еще сохраняются", - сказал Кастанер.
Ранее известный правый политик Николя Дюпон-Эньян предположил, что речь может идти не о несчастном случае, а именно о поджоге.
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.
Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.
Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.