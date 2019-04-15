Пожар в соборе Нотр-Дам: в мэрии заявили о колоссальном масштабе ущерба 15 апреля, 21:56 3970 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Benoit Tessier Крышу собора охватил огонь REUTERS/Benoit Tessier

Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что знаменитому собору Нотр-Дам нанесен "громадный ущерб".

По его словам, спасатели пытаются спасти произведения искусства и другие бесценные предметы, хранящиеся в соборе, сообщает AP.

В то же время представитель собора сообщил, что пожаром охвачен весь деревянный интерьер Нотр-Дама. Вероятнее всего, деревянные части будет невозможно восстановить.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушился шпиль собора.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.