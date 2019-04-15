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Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Пожар в соборе Нотр-Дам: в мэрии заявили о колоссальном масштабе ущерба

15 апреля, 21:56
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Пожар в соборе Нотр-Дам: в мэрии заявили о колоссальном масштабе ущерба - фото

REUTERS/Benoit Tessier

Крышу собора охватил огонь

Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что знаменитому собору Нотр-Дам нанесен "громадный ущерб".

По его словам, спасатели пытаются спасти произведения искусства и другие бесценные предметы, хранящиеся в соборе, сообщает AP.

В то же время представитель собора сообщил, что пожаром охвачен весь деревянный интерьер Нотр-Дама. Вероятнее всего, деревянные части будет невозможно восстановить.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушился шпиль собора.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства. 

Теги:   собор Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери Париж

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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