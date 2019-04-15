Пожар в соборе Нотр-Дам: в мэрии заявили о колоссальном масштабе ущерба
Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил,
что знаменитому собору Нотр-Дам нанесен "громадный ущерб".
По его словам, спасатели пытаются спасти произведения
искусства и другие бесценные предметы, хранящиеся в соборе, сообщает AP.
В то же время представитель собора сообщил, что
пожаром охвачен весь деревянный интерьер Нотр-Дама. Вероятнее всего, деревянные
части будет невозможно восстановить.
Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже
вспыхнул пожар.
Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.
Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери -
один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей
в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.