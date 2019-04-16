Пожар в соборе Нотр-Дам: сохранившиеся реликвии перевезут в Лувр – СМИ Вчера, 09:25 586 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Benoit Tessier Сохранившиеся сокровища Нотр-Дама перевезут в Лувр REUTERS/Benoit Tessier

Все уцелевшие произведения искусства парижского собора Нотр-Дам будут переданы на хранение в Лувр, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По информации телеканала, после пожара реликвии были доставлены в мэрию Парижа. Сейчас они хранятся в безопасном месте.



16 или 17 апреля сокровища передадут Лувру.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.