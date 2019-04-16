Пожар в соборе Нотр-Дам: следователи допросили около 30 человек - СМИ
В рамках расследования дела о пожаре в
знаменитом соборе Нотр-Дам в Париже следователи опросили около 30 человек,
сообщает AP со ссылкой на источник в судебных органах.
По словам собеседника агентства, большинство
из допрошенных - сотрудники подрядчика, проводившего ремонтные работы в соборе.
Чиновник рассказал, что в соборе дважды сработала пожарная сигнализация. Во время первого оповещения работники не обнаружили под крышей никаких признаков возгорания. Когда сигнализация прозвучала во второй раз, то было поздно - огонь был слишком сильным, сказал источник.
Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в
Париже вспыхнул
пожар. В результате обрушились
шпиль и крыша собора. Пожар в соборе удалось
потушить утром 16 апреля.
Спасатели сообщили, что конструкцию
собора удалось спасти от полного разрушения. По данным властей, "самые
ценные сокровища", которые хранились
в соборе, уцелели.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что
собор Парижской Богоматери необходимо
восстановить за пять лет.
В рамках кампании по сбору средств на
восстановление собора во Франции пообещали выделить более 700 млн евро, в
том числе 500 млн евро передадут владельцы французских бизнес-империй Kering,
LVMH и L’Oreal.