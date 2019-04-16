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Пожар в соборе Нотр-Дам: следователи допросили около 30 человек - СМИ

Вчера, 22:25
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Пожар в соборе Нотр-Дам: следователи допросили около 30 человек - СМИ - фото

Christophe Petit Tesson/REUTERS

Ценности собора Нотр-Дам спасены

В рамках расследования дела о пожаре в знаменитом соборе Нотр-Дам в Париже следователи опросили около 30 человек, сообщает AP со ссылкой на источник в судебных органах.

По словам собеседника агентства, большинство из допрошенных - сотрудники подрядчика, проводившего ремонтные работы в соборе.

Чиновник рассказал, что в соборе дважды сработала пожарная сигнализация. Во время первого оповещения работники не обнаружили под крышей никаких признаков возгорания. Когда сигнализация прозвучала во второй раз, то было поздно - огонь был слишком сильным, сказал источник.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Пожар в соборе удалось потушить утром 16 апреля.

Спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. По данным властей, "самые ценные сокровища", которые хранились в соборе, уцелели.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.

В рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить более 700 млн евро, в том числе 500 млн евро передадут владельцы французских бизнес-империй Kering, LVMH и L’Oreal.

Теги:   Париж Франция собор Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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