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Пожар в соборе Нотр-Дам: россиян попросили не нести деньги к посольству Франции

Вчера, 19:38
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Пожар в соборе Нотр-Дам: россиян попросили не нести деньги к посольству Франции - фото

@SylvieBermann/Twitter

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Французские дипломаты попросили россиян не оставлять перед зданием посольства Франции в Москве наличные деньги на восстановление собора Нотр-Дам.

"Просим вас не оставлять наличные деньги перед посольством", - говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве Франции в РФ пообещали в ближайшее время опубликовать информацию об официальных счетах, на которые  можно перевести средства на восстановление собора Парижской Богоматери.

Согласно последним данным, в рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить более 700 млн евро, в том числе 500 млн евро передадут владельцы французских бизнес-империй Kering, LVMH и L’Oreal.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Теги:   Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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