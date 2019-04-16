Пожар в соборе Нотр-Дам: россиян попросили не нести деньги к посольству Франции Вчера, 19:38 935 Цей матеріал також доступний українською @SylvieBermann/Twitter Россияне несут цветы и деньги @SylvieBermann/Twitter

Французские дипломаты попросили россиян не оставлять перед зданием посольства Франции в Москве наличные деньги на восстановление собора Нотр-Дам.

"Просим вас не оставлять наличные деньги перед посольством", - говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве Франции в РФ пообещали в ближайшее время опубликовать информацию об официальных счетах, на которые можно перевести средства на восстановление собора Парижской Богоматери.

#NotreDame Благодарим всех за вашу поддержку! Просим вас не оставлять наличные деньги перед Посольством. Мы опубликуем информацию об официальных счетах, на которые вы сможете перевести средства. Следите за новостями в социальных сетях. https://t.co/NbAXNIIbrI — France en Russie (@FranceEnRussie) 16 апреля 2019 г.

Согласно последним данным, в рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить более 700 млн евро, в том числе 500 млн евро передадут владельцы французских бизнес-империй Kering, LVMH и L’Oreal.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.