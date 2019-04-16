Пожар в соборе Нотр-Дам: россиян попросили не нести деньги к посольству Франции
Французские дипломаты попросили россиян не
оставлять перед зданием посольства Франции в Москве наличные деньги на
восстановление собора Нотр-Дам.
"Просим вас не оставлять наличные деньги
перед посольством", - говорится в сообщении дипмиссии.
В посольстве Франции в РФ пообещали в
ближайшее время опубликовать информацию об официальных счетах, на которые можно перевести средства на восстановление собора
Парижской Богоматери.
Согласно последним данным, в рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить более 700 млн евро, в том числе 500 млн евро передадут владельцы французских бизнес-империй Kering, LVMH и L’Oreal.
Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в
Париже вспыхнул
пожар. В результате обрушились
шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию
собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные
реликвии, которые
хранятся в соборе.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар в
соборе удалось потушить.