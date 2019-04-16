Пожар в соборе Нотр-Дам расследуют как несчастный случай Вчера, 16:02 652 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Charles Platiau Как предполагает прокурор Парижа, расследование будет "долгим и сложным" REUTERS / Charles Platiau

Следствие предполагает, что пожар в парижском соборе Нотр-Дам произошел в результате несчастного случая.

Как заявил прокурор Парижа Реми Хейц, пока нет свидетельств поджога собора, сообщает Радио Свобода.

Он предполагает, что расследование будет "долгим и сложным".

Прокурор отметил, что на месте событий сейчас работает следственная группа из 50 человек. Они опросят работников пяти компаний, которые занимались реставрацией собора.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крышу собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.