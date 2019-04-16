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Пожар в соборе Нотр-Дам расследуют как несчастный случай

Вчера, 16:02
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Пожар в соборе Нотр-Дам расследуют как несчастный случай - фото

REUTERS / Charles Platiau

Как предполагает прокурор Парижа, расследование будет "долгим и сложным"

Следствие предполагает, что пожар в парижском соборе Нотр-Дам произошел в результате несчастного случая.

Как заявил прокурор Парижа Реми Хейц, пока нет свидетельств поджога собора, сообщает Радио Свобода.

Он предполагает, что расследование будет "долгим и сложным".

Прокурор отметил, что на месте событий сейчас работает следственная группа из 50 человек. Они опросят работников пяти компаний, которые занимались реставрацией собора.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крышу собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Теги:   Собор Парижской Богоматери Париж собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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