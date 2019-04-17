Пожар в соборе Нотр-Дам: пожарных вызвали с 23-минутным опозданием
Французские пожарные прибыли на тушение пожара в соборе Парижской Богоматери почти с получасовым опозданием.
По данным французских официальных лиц, поначалу персонал Нотр-Дам, отвечающий за меры
безопасности, не подал сигнала о помощи сразу после срабатывания пожарной
сигнализации, сообщает DW.
По их словам, сигнализация первоначально сработала 15 апреля в 18:20 однако персонал собора решил не вызывать пожарных, эвакуировать посетителей и самостоятельно разобраться в ситуации.
На протяжении 23 критических минут они безуспешно искали очаг возгорания и обнаружили его на чердаке лишь в 19:43, когда пожарная сигнализация сработала вторично, а огонь уже охватил верхнюю часть здания.
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крышу собора.
Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.
Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.
Прокурор Парижа Реми Эйтс заявил журналистам в Париже, что в качестве приоритетной версии пожара рассматривается несчастный случай, однако предупредил, что расследование будет долгим и сложным.
По данным газеты Le Parisien, криминалисты полагают, что причиной возгорания в Нотр-Дам стала проблема с электрикой.