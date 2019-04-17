Пожар в соборе Нотр-Дам: пожарных вызвали с 23-минутным опозданием Вчера, 10:44 649 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gonzalo Fuentes Персонал собора в течение 23 минут безуспешно пытался самостоятельно найти очаг возгорания REUTERS/Gonzalo Fuentes

Французские пожарные прибыли на тушение пожара в соборе Парижской Богоматери почти с получасовым опозданием.

По данным французских официальных лиц, поначалу персонал Нотр-Дам, отвечающий за меры безопасности, не подал сигнала о помощи сразу после срабатывания пожарной сигнализации, сообщает DW.



По их словам, сигнализация первоначально сработала 15 апреля в 18:20 однако персонал собора решил не вызывать пожарных, эвакуировать посетителей и самостоятельно разобраться в ситуации.

На протяжении 23 критических минут они безуспешно искали очаг возгорания и обнаружили его на чердаке лишь в 19:43, когда пожарная сигнализация сработала вторично, а огонь уже охватил верхнюю часть здания.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крышу собора.

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.



По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Прокурор Парижа Реми Эйтс заявил журналистам в Париже, что в качестве приоритетной версии пожара рассматривается несчастный случай, однако предупредил, что расследование будет долгим и сложным.

По данным газеты Le Parisien, криминалисты полагают, что причиной возгорания в Нотр-Дам стала проблема с электрикой.



