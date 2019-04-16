Пожар в соборе Нотр-Дам: пострадали два полицейских и спасатель
В результате пожара в соборе Норт-Дам в Париже пострадали двое полицейских и спасатель.
Как сообщили в пожарной службе французской столицы, огонь тушили более 400 пожарных около девяти часов.
"Двое полицейских и пожарный получили легкие ранения", - добавили там.
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.