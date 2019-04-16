Пожар в соборе Нотр-Дам: пострадали два полицейских и спасатель Вчера, 10:58 1057 Цей матеріал також доступний українською @PompiersParis Пожар тушили более девяти часов @PompiersParis

В результате пожара в соборе Норт-Дам в Париже пострадали двое полицейских и спасатель.

Как сообщили в пожарной службе французской столицы, огонь тушили более 400 пожарных около девяти часов.

"Двое полицейских и пожарный получили легкие ранения", - добавили там.

2/2 Après plus de 9h de combats acharnés, près de 400 pompiers de Paris sont venus à bout de l’effroyable l’incendie. 2 policiers et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés. pic.twitter.com/re9ZR0KB3W 16 апреля 2019 г.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.