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Пожар в соборе Нотр-Дам: пострадали два полицейских и спасатель

Вчера, 10:58
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Пожар в соборе Нотр-Дам: пострадали два полицейских и спасатель - фото

@PompiersParis

Пожар тушили более девяти часов

В результате пожара в соборе Норт-Дам в Париже пострадали двое полицейских и спасатель.

Как сообщили в пожарной службе французской столицы, огонь тушили более 400 пожарных около девяти часов.

"Двое полицейских и пожарный получили легкие ранения", - добавили там.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Теги:   Пожар Париж собор Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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