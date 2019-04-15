Пожар в соборе Нотр-Дам: огонь распространился на одну из башен
Сильный пожар распространился на одну из знаменитых
прямоугольных башен собора Нотр-Дам в Париже.
Об этом сообщает AP.
Кроме того, в соборе рухнула крыша и часы.
"По сути вся крыша упала. Надежды нет", - сказал Reuters очевидец Яцек Полторак, который
наблюдал за пожаром с балкона пятого этажа в двух кварталах от южного фасада
собора.
Пожарные на данный момент пытаются локализировать
пламя. Территорию вокруг Нотр-Дама, который расположен на острове на реке Сена,
оцепили. Здания вокруг собора были эвакуированы.
По данным МВД Франции, на данный момент нет
сообщений о пострадавших.
Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в
Париже вспыхнул пожар. В результате обрушился шпиль собора.
Из-за пожара в историческом сооружении
президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту
происшествия.
Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери
- один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических
достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений
искусства.