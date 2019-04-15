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Пожар в соборе Нотр-Дам: огонь распространился на одну из башен

15 апреля, 22:13
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Пожар в соборе Нотр-Дам: огонь распространился на одну из башен - фото

REUTERS/Charles Platiau

Масштаб нанесенных убытков - огромен

Сильный пожар распространился на одну из знаменитых прямоугольных башен собора Нотр-Дам в Париже.

Об этом сообщает AP.

Кроме того, в соборе рухнула крыша и часы.

"По сути вся крыша упала. Надежды нет", - сказал Reuters очевидец Яцек Полторак, который наблюдал за пожаром с балкона пятого этажа в двух кварталах от южного фасада собора.

Пожарные на данный момент пытаются локализировать пламя. Территорию вокруг Нотр-Дама, который расположен на острове на реке Сена, оцепили. Здания вокруг собора были эвакуированы.

По данным МВД Франции, на данный момент нет сообщений о пострадавших.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушился шпиль собора.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства. 

Теги:   Собор Парижской Богоматери Париж собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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