Пожар в соборе Нотр-Дам: огонь распространился на одну из башен 15 апреля, 22:13 3178 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Charles Platiau Масштаб нанесенных убытков - огромен REUTERS/Charles Platiau

Сильный пожар распространился на одну из знаменитых прямоугольных башен собора Нотр-Дам в Париже.

Об этом сообщает AP.

Кроме того, в соборе рухнула крыша и часы.

"По сути вся крыша упала. Надежды нет", - сказал Reuters очевидец Яцек Полторак, который наблюдал за пожаром с балкона пятого этажа в двух кварталах от южного фасада собора.

Пожарные на данный момент пытаются локализировать пламя. Территорию вокруг Нотр-Дама, который расположен на острове на реке Сена, оцепили. Здания вокруг собора были эвакуированы.

По данным МВД Франции, на данный момент нет сообщений о пострадавших.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушился шпиль собора.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.