Пожар в соборе Нотр-Дам: Макрон прокомментировал случившееся 15 апреля, 21:42 3789 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Charles Platiau Пожар произошел в понедельник, 15 апреля REUTERS/Charles Platiau

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя пожар в соборе Нотр-Дам, заявил, что ему больно смотреть как горит эта часть страны.

Об этом он написал в Twitter.

"Собор Парижской Богометри пылает. Эту эмоцию разделяет вся нация. Мои мысли - со всеми католиками и французами. Как и всем нашим соотечественникам, мне грустно видеть, как сгорает часть нас", - написал глава государства.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. 15 апреля 2019 г.

Кроме того, Макрон отменил речь, с которой он должен был обратиться к "желтым жилетам", и прибыл на место происшествия, сообщает CNN.

Его сопровождают мэр Парижа Анна Идальго, премьер-министр Франции Эдуард Филипп и первая леди Бриджит Макрон, а также прокурор Парижа.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар.

В результате обрушился шпиль собора.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.