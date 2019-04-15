Пожар в соборе Нотр-Дам: Макрон прокомментировал случившееся
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя пожар в соборе Нотр-Дам, заявил, что ему больно смотреть как горит эта часть страны.
Об этом он написал в Twitter.
"Собор Парижской Богометри пылает. Эту эмоцию разделяет вся нация. Мои мысли - со всеми католиками и французами. Как и всем нашим соотечественникам, мне грустно видеть, как сгорает часть нас", - написал глава государства.
Кроме того, Макрон отменил речь, с которой он должен был обратиться к "желтым жилетам", и прибыл на место происшествия, сообщает CNN.
Его сопровождают мэр Парижа Анна Идальго, премьер-министр Франции Эдуард Филипп и первая леди Бриджит Макрон, а также прокурор Парижа.
Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар.
В результате обрушился шпиль собора.
Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.