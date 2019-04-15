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Пожар в соборе Нотр-Дам: Макрон прокомментировал случившееся

15 апреля, 21:42
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Пожар в соборе Нотр-Дам: Макрон прокомментировал случившееся - фото

REUTERS/Charles Platiau

Пожар произошел в понедельник, 15 апреля

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя пожар в соборе Нотр-Дам, заявил, что ему больно смотреть как горит эта часть страны. 

Об этом он написал в Twitter.

"Собор Парижской Богометри пылает. Эту эмоцию разделяет вся нация. Мои мысли - со всеми католиками и французами. Как и всем нашим соотечественникам, мне грустно видеть, как сгорает часть нас", - написал глава государства.

Кроме того, Макрон отменил речь, с которой он должен был обратиться к "желтым жилетам", и прибыл на место происшествия, сообщает CNN.

Его сопровождают мэр Парижа Анна Идальго, премьер-министр Франции Эдуард Филипп и первая леди Бриджит Макрон, а также прокурор Парижа.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар.

В результате обрушился шпиль собора.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги:   собор Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери Эммануэль Макрон Париж Франция

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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