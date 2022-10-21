В Белгородской области масштабный пожар на заводе, власти говорят о «попадании снаряда» — видео 21 октября, 20:07 Пожар на предприятии в Белгородской области, 21 октября 2022 года (Фото:Настоящий Гладков / Telegram)

В Белгородской области на территории страны-агрессора России в пятницу, 21 октября, начался пожар на промышленном предприятии.

Губернатор Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале утверждает, что пожар начался после «прямого попадания снаряда», пострадал один человек.



Ранее появлялась информация, что в российском Шебекино горит лакокрасочный завод.



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19 октября в Белгороде «отключился трансформатор» на одной из подстанций, власти обвиняли «перенапряжение». На подстанции произошел пожар. За предыдущую неделю в Белгороде и Белгородской области тоже происходили пожары на подстанциях.

Гладков ранее неоднократно обвинял Украину в «обстрелах» территории страны-агрессора. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается наносить удары по территории России и использует оружие только для освобождения своей территории.