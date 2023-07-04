В российском Великом Новгороде загорелась ТЭЦ — видео 4 июля, 21:35 Пожарные тушат ТЭЦ в Великом Новгороде (Фото:МНС РФ/Телеграм)

В России в Великом Новгороде загорелась ТЭЦ. Площадь пожара составляет 2,3 тысячи квадратных метров. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, пострадавших нет.

Об этом сообщили МЧС РФ в Telegram и опубликовали видео.

В МЧС страны-агрессора утверждают, что возгорание произошло в производственном здании, а пострадавших нет.

Местные Telegram-каналы пишут, что перед пожаром был слышен сильный взрыв.

Видео дня

На видео проводится локализация и ликвидация открытого огня.

Лужская ГТ ТЭЦ — предприятие энергетики, расположенное в городе Великий Новгород, введено в эксплуатацию в 2009 году.