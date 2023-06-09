В российской Уфе масштабный пожар: горят цистерны с топливом — видео 9 июня, 21:09 Пожар в России (Фото:Скриншот из видео МЧС РФ)

В российском городе Уфа горят цистерны и склад с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара — 300 квадратных метров.

Видео масштабного пожара опубликовал Telegram-канал Baza.

По версии российского МЧС, пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов.

Baza утверждает, что горят 10 цистерн с топливом и склад ГСМ, а площадь пожара — 300 квадратных метров.

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Причина пожара россиянам неизвестна. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.