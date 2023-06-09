В российской Уфе масштабный пожар: горят цистерны с топливом — видео
Пожар в России (Фото:Скриншот из видео МЧС РФ)
В российском городе Уфа горят цистерны и склад с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара — 300 квадратных метров.
Видео масштабного пожара опубликовал Telegram-канал Baza.
По версии российского МЧС, пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов.
Baza утверждает, что горят 10 цистерн с топливом и склад ГСМ, а площадь пожара — 300 квадратных метров.
Причина пожара россиянам неизвестна. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.