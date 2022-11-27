В России пожар: горел крупнейший нефтеперерабатывающий завод
В Сибири горел крупный нефтеперерабатывающий завод (Фото:РИА Новости/Telegram)
В Иркутской области на территории Ангарской нефтехимической компании произошел пожар на площади в 200 квадратных метров.
Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство РИА Новости в Telegram.
О пожаре стало известно в 9 часов по местному времени, его успели потушить до 13:17.
На тушении было задействовано 100 человек и 25 единиц техники.
Сообщается об отсутствии пострадавших.
Причины пожара не указывают, власти создали специальную комиссию и будут изучать, почему загорелся завод.
Ангарская нефтехимическая компания (входит в структуру Роснефти) — крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии.
Ее проектная мощность составляет 10,2 млн тонн нефти в год.