В России пожар: горел крупнейший нефтеперерабатывающий завод 27 ноября, 13:21 В Сибири горел крупный нефтеперерабатывающий завод (Фото:РИА Новости/Telegram)

В Иркутской области на территории Ангарской нефтехимической компании произошел пожар на площади в 200 квадратных метров.

Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство РИА Новости в Telegram.

О пожаре стало известно в 9 часов по местному времени, его успели потушить до 13:17.

На тушении было задействовано 100 человек и 25 единиц техники.

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Сообщается об отсутствии пострадавших.

Причины пожара не указывают, власти создали специальную комиссию и будут изучать, почему загорелся завод.

Ангарская нефтехимическая компания (входит в структуру Роснефти) — крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии.

Ее проектная мощность составляет 10,2 млн тонн нефти в год.