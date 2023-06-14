В Ростовской области РФ возник пожар на Новочеркасской электростанции: потребителям ограничили электроснабжение

14 июня, 16:02
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Пожар на Новочеркасской электростанции (Фото:Кадр из видео Ростов № 1/Telegram)

Пожар на Новочеркасской электростанции (Фото:Кадр из видео Ростов № 1/Telegram)

В среду, 14 июня, в Ростовской области РФ вспыхнула Новочеркасская электростанция. Огонь охватил 400 квадратных метров кровли на 6-м энергоблоке, сообщают росСМИ.

Сообщается, что для ликвидации пожара было задействовано 46 человек.

Губернатор Ростовской области Юрий Голубев сообщил, что трое сотрудников электростанции пострадали от возгорания.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1668966131493662722

Сейчас работа станции приостановлена, а для потребителей в регионе введено ограничение электроснабжения.

Источник в силовых структурах одного из местных Telegram-каналов сообщил, что причиной пожара стал взрыв.

Голубев отрицал взрыв на станции, сообщив, что причиной пожара якобы стала вспышка газа во время технологических работ на станции.

В МЧС России заявили, что пожар уже ликвидировали.

11 июня в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на заводе Ростсельмаш, который является одним из крупнейших российских производителей сельскохозяйственной техники. Сообщалось, что на предприятии вспыхнули покрышки.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Новочеркасск Пожар

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