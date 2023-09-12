В российской Башкирии вспыхнул пожар на заводе возле цистерн с топливом — фото, видео

12 сентября, 12:56
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Пожар вспыхнул рядом с цистернами с топливом (Фото:Скриншот из видео Baza/Telegram)

Пожар вспыхнул рядом с цистернами с топливом (Фото:Скриншот из видео Baza/Telegram)

Во вторник, 12 сентября, в России на юге Башкортостана в городе Салават произошел пожар на территории завода смазочных материалов Девон возле цистерн с топливом.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, на территории завода вспыхнули мазутные ямы.

На месте работают пожарные. Информации о пострадавших пока нет.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1701530260808810829?s=46
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Башкирия Пожежа

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