В российской Башкирии вспыхнул пожар на заводе возле цистерн с топливом — фото, видео 12 сентября, 12:56 Пожар вспыхнул рядом с цистернами с топливом (Фото:Скриншот из видео Baza/Telegram)

Во вторник, 12 сентября, в России на юге Башкортостана в городе Салават произошел пожар на территории завода смазочных материалов Девон возле цистерн с топливом.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, на территории завода вспыхнули мазутные ямы.

На месте работают пожарные. Информации о пострадавших пока нет.

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