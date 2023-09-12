В российской Башкирии вспыхнул пожар на заводе возле цистерн с топливом — фото, видео
Пожар вспыхнул рядом с цистернами с топливом (Фото:Скриншот из видео Baza/Telegram)
Во вторник, 12 сентября, в России на юге Башкортостана в городе Салават произошел пожар на территории завода смазочных материалов Девон возле цистерн с топливом.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, на территории завода вспыхнули мазутные ямы.
На месте работают пожарные. Информации о пострадавших пока нет.