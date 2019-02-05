Пожар в Париже: количество жертв возросло до 10 Сегодня, 15:07 34 Цей матеріал також доступний українською EPA Жертвами пожара в Париже стали 10 человек EPA

По меньшей мере десять человек погибли в результате пожара в жилом доме в Париже.

Об этом сообщает France Info со ссылкой на данные прокуратуры.



Парижский прокурор в свою очередь заявил, что задержана одна из жительниц дома.

По данным источника France Info, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, она пыталась поджечь мусорное ведро и автомобиль рядом с домом.

Как сообщил источник в полиции, задержанная страдает психическими расстройствами.

Напомним, в ночь на 5 февраля в многоэтажке в 16-м округе Парижа возник пожар. Огонь вспыхнул на последних этажах здания, построенного в 1970-х годах. Пожар удалось потушить лишь утром.

Пожар в Париже В ночь на 5 февраля 2019 года в многоэтажке в 16-м округе Парижа возник пожар.

Округ расположен на правом берегу реки Сены. В этом парижском округе находятся посольства около 90 стран мира. Округ также известен большим количеством музеев и популярных ресторанов.



