Пожар в Париже: количество жертв возросло до 10
По меньшей мере десять человек погибли в результате пожара в жилом доме в Париже.
Об этом сообщает France Info со ссылкой на данные прокуратуры.
Парижский прокурор в свою очередь заявил, что задержана одна из жительниц дома.
По данным источника France Info, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, она пыталась поджечь мусорное ведро и автомобиль рядом с домом.
Как сообщил источник в полиции, задержанная страдает психическими расстройствами.
Напомним, в ночь на 5 февраля в многоэтажке в 16-м округе Парижа возник пожар. Огонь вспыхнул на последних этажах здания, построенного в 1970-х годах. Пожар удалось потушить лишь утром.
Пожар в Париже
В ночь на 5 февраля 2019 года в многоэтажке в 16-м округе Парижа возник пожар.
Округ расположен на правом берегу реки Сены. В этом парижском округе находятся посольства около 90 стран мира. Округ также известен большим количеством музеев и популярных ресторанов.