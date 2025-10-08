В Новосибирске загорелся склад на территории Завода припоев (Фото: Инцидент Новосибирск / Telegram)

В российском Новосибирске в среду, 8 октября, произошел пожар на территории ЗАО Завод припоев, специализирующегося на производстве электроники, микросхем и ремонте электротехнического оборудования.

Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA Live.

Отмечается, что загорелся склад на территории завода на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Telegram-канал Astra написал, что пожар локализовали, а его причина пока неизвестна. Инцидент Новосибирск в свою очередь сообщает, что здание выгорело полностью.

Завод припоев работает в частности в сфере спайки элементов, вооружения, связи и радиоэлектроники для нужд российского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее во вторник, 7 октября, российские Telegram-каналы сообщали, что в Екатеринбурге вспыхнул пожар. По предварительным данным, там мог гореть Уральский турбинный завод.