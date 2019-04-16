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Пожар в Нотр-Даме: главный орган собора практически полностью уничтожен

Вчера, 11:54
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Пожар в Нотр-Даме: главный орган собора практически полностью уничтожен - фото

REUTERS/Benoit Tessier

Орган Нотр-Дама был поврежден во время тушения пожара

В результате пожара в парижском соборе Нотр-Дам почти полностью уничтожен главный из трех органов храма.

Как сообщает французское издание L'Obs, инструмент не был уничтожен огнем. Судя по всему, орган был поврежден водой во время тушения пожара.

Созданный в XV веке орган постепенно увеличивал свои размеры вплоть до XVIII столетия. На момент пожара он состоял из пяти клавиатур и восьми тысяч труб.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Теги:   Франция Париж Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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